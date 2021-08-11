Aksa Enerji, KKTC Süper Lig ve 1'inci Lig'in isim sponsoru oldu

Aksa Enerji, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması kapsamında KKTC Süper Lig ve 1'inci Ligin isim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, biyoçeşitlilik, kültür, sanat ve spora destek vermeyi devam ediyor.

Sponsorluk anlaşması kapsamında 2021 – 2022 ve 2022 – 2023 sezonlarında ligler Aksa Süper Ligi ve Aksa 1'inci Ligi olarak anılacak.

10 Ağustos'ta düzenlenen imza töreniyle birlikte KKTC Futbol Ligi'ni destekleyeceğini açıklayan şirket, Aksa Süper Ligi ve Aksa 1'inci Lig isim haklarıyla 2 sezon boyunca Kuzey Kıbrıs'ta futbolun gelişimine destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji KKTC Santral Müdürü Şener Şentürk, sanatta olduğu gibi sporda da destekleyici rollerine devam edeceklerini belirterek, "Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz imza töreniyle birlikte KKTC Süper Ligi'nin ve 1'inci Lig'in isim sponsoru olduk. Sponsorluk anlaşmamız kapsamında liglerin adı 2 yıl boyunca Aksa Süper Ligi ve Aksa 1'inci Ligi olacak. Kuzey Kıbrıs halkına ve futboluna hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksa Enerji'nin KKTC için birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Şentürk, şunları kaydetti:

" KKTC'de kendimizi yalnızca enerji üreticisi konumunda görmüyoruz. Yavru vatan için ilk günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de biyoçeşitliliğin korunması için sorumluluk alıyoruz. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs sahillerinde Akdeniz Foklarını inceliyoruz. Akdeniz Foklarının KKTC'de hangi sahillere uğradığını tespit ediyor, kıyılardaki yaşam alanlarını ve yaşam alanlarındaki tehlikeleri belirlemek adına çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl nisan ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 2,5 milyon lira bağışta bulunduk. KKTC'deki futbol kulüplerimize destek olduk. Bugün ise KKTC Süper Ligi isim sponsorluğuyla spora olan desteğimizi bir adım öteye taşıyoruz. Sporun birleştirici ve bağdaştırıcı gücüne inanıyoruz. Bu sponsorluğun Kuzey Kıbrıs'ta futbolun gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz."