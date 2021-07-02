Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli sektörlerden 52 şirketin yer aldığı endekste Aksa Enerji, 10 üzerinden 9,34 puan aldı.

Aksa Enerji, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak yürütülen derecelendirme çalışması kapsamında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne girerek endekste yer alan ilk ve tek halka açık elektrik üreticisi oldu.

Ayrıca Aksa Enerji, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık başlığında 10 üzerinden 9,83 puan, pay sahipleri başlığından 10 üzerinden 9,23, menfaat sahipleri başlığından 9,67 ve yönetim kurulu başlığından ise 8,94 puan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, söz konusu başlığa dikkat çekerek, şeffaflığın ve proaktif iletişimin Aksa Enerji için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Derecelendirme başlıklarının tümünde daha yüksek seviyelere ulaşabilmek adına çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kazancı, "Aksa Enerji olarak, 10 üzerinden 9,34 puan alarak kurumsal yönetim alanındaki gelişimimizi tescilledik. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'nde yer alan ilk halka açık elektrik üreticisi şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma odağıyla büyümemizi sürdürerek, sınırları aşmaya devam ediyoruz." ifadelerin kullandı.