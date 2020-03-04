Aksa Enerji net karını üç kat artırdı

Aksa Enerji, 2019 yılı konsolide net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre üç kat artırarak 455 milyon liraya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) duyurdu.

Geçen yıl sonu itibarıyla 455 milyon lira konsolide net kar elde eden Aksa Enerji, bu rakamla net karını bir önceki yıla göre üç kat artırarak tarihindeki en yüksek seviyeye taşıdı.

Faiz amortisman vergi öncesi karının (FAVÖK) yüzde 73'ünü döviz bazlı yurt dışı anlaşmalarından sağlayan Aksa Enerji'nin, Afrika'da faaliyet gösteren santralleri, 2019'da da karlılık rakamları üzerinde olumlu etki yarattı.

Şirket, yurt dışı operasyonlarının da etkisiyle FAVÖK rakamını bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla 1,5 milyar liraya yükseltirken, FAVÖK marjını ise yüzde 22 seviyesinden yüzde 26'ya çıkardı.

Aksa Enerji, ayrıca yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatlarıyla yurt dışında döviz bazlı garantili satışlar yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Afrika santralleri sayesinde 2019 yılı cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 20 artırarak 5,6 milyar liraya yükseltti. Şirket böylece 2019'da ciro ve FAVÖK rakamlarını da rekor seviyeye taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, tüm finansal göstergelerde başarılı sonuçlara imza attıklarını ve beklentilerin üstünde performans sergilediklerini ifade etti.

Kazancı, globalleşme stratejisi doğrultusunda 2015 yılından bu yana ülkelerin acil enerji ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını şekillendirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2015'te 860 milyon dolar net finansal borcu olan şirketimiz, 2017 sonundaki santral satışlarıyla borcunu 124 milyon dolar azaltırken, Afrika santrallerinin olumlu katkısıyla net finansal borcunu 2019 sonu itibarıyla 529 milyon dolara düşürmeyi başardı. Böylece Aksa Enerji, küreselleşme stratejisi doğrultusunda, 2015'ten bu yana, yurt dışında 3 santral yatırımı yapmasına rağmen toplam 331 milyon dolar borç ödemesi gerçekleştirerek bilançosunu sürdürülebilir karlılık rotasına çevirmiş ve bu başarı hikayesiyle enerji sektörüne örnek olmuştur."