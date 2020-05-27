Aksa Enerji Özbekistan'da "AKSA Enerji Tashkent" şirketini kurdu

Aksa Enerji Üretim AŞ, Özbekistan'da yapacağı doğal gaz kombine çevrim santrali yatırımı için "AKSA Enerji Tashkent LLC" şirketini kurdu.

Aksa Enerji Üretim AŞ, Özbekistan'da yapacağı doğal gaz kombine çevrim santrali yatırımı için "AKSA Enerji Tashkent LLC" şirketini kurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 megavat kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışının yapılması amacıyla Aksa Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da AKSA Enerji Tashkent LLC adında bir şirket kurulmuştur. Önceki duyurumuzda belirtildiği gibi santral inşaatının gerekli yer tahsislerinden sonra azami 12 ay süre içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken koşullar sağlandığında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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