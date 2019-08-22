Son Dakika Haberleri: Aksa Enerji yatırımlarında karlılığa odaklanıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Aksa Enerji yatırımlarında karlılığa odaklanıyor

2 saat önce

Aksa Enerji Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, şirketin Türkiye ve yurt dışı operasyonlarında hacimden ziyade karlılığa odaklandığını ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle hareket ettiğini bildirdi.

Aksa Enerji yatırımlarında karlılığa odaklanıyor, System.String[]

Aksa Enerji Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, şirketin Türkiye ve yurt dışı operasyonlarında hacimden ziyade karlılığa odaklandığını ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle hareket ettiğini bildirdi.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, fon yöneticileri ve analistlerle şirketin 2019 ilk yarıyıl finansal sonuçları ile geleceğe yönelik hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği toplantıda, şirketin son yıllarda ağırlık verdiği yurt dışı yatırımlarında özellikle Afrika'daki santrallerin karlılık üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtti.

Şirketin global bir serbest enerji üreticisi olduğunun altını çizen Kazancı, yatırım iştahının yüksek olduğu yurt dışında ve acil enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yeni yatırım fırsatlarının her zaman gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Kazancı, şirketin sürdürülebilir büyüme ve küresel yatırım stratejisine değinerek, "Türkiye ve yurt dışı operasyonlarında hacimden ziyade karlılığa odaklanıyoruz ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle hareket ediyoruz. Yurt dışında yeni pazarlardaki yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Şirketin mevcut ekipmanlarının kullanıldığı esnek iş modeliyle bu fırsatları düşük maliyetli ve döviz bazlı gelir getiren karlı yatırımlara dönüştürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa Enerji net karını yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 170 artırarak 229 milyon liraya çıkarmıştı.

Aksa Enerji, Türkiye, Kazancı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor
'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksa Enerji yatırımlarında karlılığa odaklanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]