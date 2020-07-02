Aksa grup şirketleri Fortune 500 listesinde

Enerjinin çeşitli alanlarında Aksa markasıyla faaliyet gösteren Kazancı Holding bünyesindeki grup şirketlerinin, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği Fortune 500 listesinde yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu listede Aksa Doğalgaz 56'ncı, Aksa Enerji 59'uncu, Aksa Elektrik Satış 149'uncu, Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri 182'nci, Aksa Jeneratör 224'üncü ve Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri ise 244'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin farklı illerinde 3,3 milyon abonesine doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz, net satışlar bazında bir önceki yıla göre 10 basamak yükselirken, faiz ve vergi öncesi kar listesinde 58'inci, aktif toplamlar listesinde ise 64'üncü oldu.

Ayrıca 2019'da yaptığı 523 milyon lira değerindeki yeni yatırımla 30 bin kilometre şebeke uzunluğuna ulaşan Aksa Doğalgaz, cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artırarak 6 milyar liraya, öz kaynaklarını ise yüzde 87 artışla 684 milyon liraya ulaştırdı.

Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da enerji santralleri bulunan Aksa Enerji ise listede 59'uncu sırada yer aldı.

Birçok büyük kuruluşa elektrik satış ve danışmanlık hizmeti veren Aksa Elektrik Satış da Fortune 500 listesinde geçen seneye kıyasla 44 basamak yükselerek 149'uncu sırada yer buldu.

Çin, ABD ve Türkiye'deki üretim merkezleri bulunan ve uluslararası arenada faaliyetlerine devam eden Aksa Jeneratör, listede 224'üncü sırada yer alarak bu yıl da Türkiye'nin en büyükleri arasında gösterildi.

Öte yandan Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri 17 basamak yükselerek 199'uncu sırada yer alırken, Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri de 3 basamak yükselerek 244'üncü sıradan listeye girdi.