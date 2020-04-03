Aksa Jeneratör'e sekizinci kez "Yılın En İyi Müşterisi" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aksa Jeneratör'e sekizinci kez 'Yılın En İyi Müşterisi' ödülü - Son Dakika Ekonomi

Aksa Jeneratör'e sekizinci kez "Yılın En İyi Müşterisi" ödülü

11 dakika önce

Aksa Jeneratör, Güney Kore merkezli ağır sanayi şirketi Doosan Heavy Industries & Construction tarafından verilen "Yılın En İyi Müşterisi" ödülünün sekizinci kez sahibi oldu.

Aksa Jeneratör'e sekizinci kez

Aksa Jeneratör, Güney Kore merkezli ağır sanayi şirketi Doosan Heavy Industries & Construction tarafından verilen "Yılın En İyi Müşterisi" ödülünün sekizinci kez sahibi oldu.

Aksa Jeneratör tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, "Yılın En İyi Müşterisi" ödülünü, Güney Koreli şirketin tüm dünyadaki müşterileri arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda sekizinci kez almaya hak kazandı.

Söz konusu ödül, Güney Koreli şirketin bu yıl Middle East Energy 2020 Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği törende verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, söz konusu ödülün şirketin dünyanın en iyileri arasında yer aldığının bir göstergesi olarak motivasyonlarını artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en hızlı büyüyen altyapı destek firması tüm müşterileri arasında yaptığı bir değerlendirme sonucunda Aksa Jeneratör olarak bu yıl da Yılın En İyi Müşterisi ödülüne layık görüldük. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarımızı tüm dünyada bir kez daha kanıtlamış olduk. 2025'e kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle Asya pasifik, Afrika, Amerika kıtaları ve Hindistan gibi ülkelerde yeni yatırımlar ve ortaklıklarla global jeneratör pazarında yerimizi sağlamlaştırırken yükselme stratejimizi de uygulamaya devam edeceğiz."

Aksa Jeneratör, Güney Kore, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:42 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
12:51
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi         
12:36
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti         
12:09
Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti         
12:08
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı         
12:05
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira         
11:54
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin         
11:44
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar         
11:26
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü         
11:22
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı         
11:20
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti         
11:18
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir         
11:09
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı         
11:08
Seren Serengil yardımcısının 'darp' iddialarını yalandı: Tamamı kurgu Seren Serengil yardımcısının 'darp' iddialarını yalandı: Tamamı kurgu         
10:56
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi         
10:54
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde         
10:52
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı         
10:48
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
10:40
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu         
10:32
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı         
10:32
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak         
10:31
Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı         
10:30
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
10:30
Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı Eski Galatasaraylı Ann Wauters koronavirüse yakalandı, yaşadıklarını anlattı         
10:17
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor         
10:13
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı         
10:04
Güzel spiker Diletta Leotta'nın sevgilisiyle balkon karantinası olay oldu Güzel spiker Diletta Leotta'nın sevgilisiyle balkon karantinası olay oldu         
10:01
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 12:53:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksa Jeneratör'e sekizinci kez "Yılın En İyi Müşterisi" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]