Aksa Jeneratör EEMKON 2019'a katıldı

Aksa Jeneratör, sektör temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getiren Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi'ne (EEMKON 2019) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14-16 Kasım'da İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde düzenlenen kongrede AKSA Jeneratör, tüm dünyanın kullandığı yenilikçi çözümlerini tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, EEMKON'un Türk mühendisleri arasındaki iş birliğine katkıda bulunduğunu belirterek, "Teknolojinin damga vurduğu bir çağda yaşıyoruz ve ülke ekonomisinin diğer ülkelerle yarışabilir hale gelmesi için Türk mühendisliğinin gelişimi çok büyük önem arz ediyor. Bu anlamda EEMKON'da bilgi ve deneyim paylaşımı gelecekteki başarılı projelerin altyapısını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Aksa Jeneratör'ün 2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalıştığını ve bunun için Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerinin altını çizen Peker, "Yüksek teknolojik ürünlerimizle markamızı büyütürken Türk mühendisliğini de ihraç ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa Jeneratör Pazarlama Müdürü Ergun Yılmaz ise Aksa'nın İstanbul Havalimanı, Gana Kotoka Havalimanı, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi gibi dev projelerde yer aldığına dikkati çekerek, Ar-Ge yatırımlarıyla farklı pazar ve sektörlerin ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürünler gerçekleştirdiklerini kaydetti.