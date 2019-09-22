Son Dakika Haberleri: Aksa Jeneratör, Endonezya'da elektrik ve güç fuarına katıldı
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Aksa Jeneratör, Endonezya'da elektrik ve güç fuarına katıldı

2 dakika önce

Aksa Jeneratör, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) en büyük elektrik ve güç fuarı olan Electric & Power Indonesia fuarına katıldı.

Aksa Jeneratör, Endonezya'da elektrik ve güç fuarına katıldı, System.String[]

Aksa Jeneratör, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) en büyük elektrik ve güç fuarı olan Electric & Power Indonesia fuarına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 168 ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa, 900'den fazla firmayla 17 binden fazla ziyaretçinin katılım gösterdiği Cakarta'daki fuarda, farklı pazarların ihtiyaçlarına uygun olabilecek çözüm getiren ürünlerini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, Güney Doğu Asya'nın en dinamik pazarı olan Endonezya'nın Aksa Jeneratör için önemine dikkati çekerek, buradaki satış faaliyetlerine hız vermek istediklerini belirtti.

Aksa Jeneratör'ün bu yıl hedef pazarlarda payını arttırırken, var olduğu pazarlarda da güçlenmeyi amaçladığını aktaran Peker, şunları kaydetti:

"Endonezya da güçlenmeyi hedeflediğimiz pazarlardan biri. Lider olduğumuz Türkiye pazarından aldığımız güçle, farklı coğrafyalarda düzenlenen fuarlara katılım göstererek sektör temsilcileriyle buluşup potansiyel müşterilerle bir araya gelme fırsatını yakalıyoruz. Ar-Ge çalışmaları, üretim, satış sonrası hizmet, müşteri memnuniyeti gibi var olan kaslarımızı daha da güçlendirerek bu coğrafyalarda bir Türk firması olarak bayrağımızı gururla taşımayı ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz."

Türkiye'nin en büyük 200 sanayi kuruluşu ve ihracatçı firması arasında yer alan Aksa Jeneratör, bu yıl kuruluşunun 35'inci yılını kutlayarak Afrika'dan Okyanusya'ya tüm sektörlerde, iş ve yaşam alanlarında jeneratör desteği sağlamaya devam ediyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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