Son Dakika Haberleri: Aksa "jeneratör kullanımı" eğitimi için Şanlıurfa'da
Son Dakika Ekonomi Aksa 'jeneratör kullanımı' eğitimi için Şanlıurfa'da

Aksa "jeneratör kullanımı" eğitimi için Şanlıurfa'da

29 dakika önce

Aksa, "jeneratör kullanımı" eğitimlerinin beşincisini Şanlıurfa'da gerçekleştirdi.

Aksa

Aksa, "jeneratör kullanımı" eğitimlerinin beşincisini Şanlıurfa'da gerçekleştirdi.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "jeneratör kullanımı" eğitimlerinin beşincisini Şanlıurfa'da kamu ve özel sektörden satın almacıların katılımıyla gerçekleştirdi. 80 kişiden fazla davetlinin katıldığı eğitimde jeneratörlerin kullanımı, jeneratör seçim kriterleri, yeni nesil jeneratörler, jeneratör uygulamaları ve jeneratör bakımı konularında sunum yapıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, "Jeneratör sektörüne kazandırdığımız ürünler ve hizmetler dışında verdiğimiz eğitimlerle de standartlarımızı yükseltiyoruz. Daha önce İzmir, Gaziantep, Adana ve Trabzon'da gerçekleştirdiğimiz jeneratör kullanımı eğitimimizin beşincisini Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. Bu eğitimlerle farklı sektörlere kendimizi tanıtırken jeneratör kullanımıyla ilgili bilgileri de aktarıyoruz. Eğitimi alan kişiler jeneratörün çalışma prensibinden bakım ve onarımla ilgili her türlü bilgiye sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

AKSA Jeneratör hakkında

1968 yılında Ali Metin Kazancı tarafından kurulan elektrikli motor fabrikasıyla üretime başlayan AKSA, 1984'de ilk jeneratörünü üretti. Şirket, 3 kıtada üretim ve 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Doğal gazlı jeneratörlerin dünyadaki ilk üreticilerinden olan Aksa, Ar-Ge yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük ses seviyeli ve çevre dostu jeneratörler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Aksa Jeneratör, Şanlıurfa, Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn'da, YPG'nin hastanenin altına tünel kazdığı tünel ortaya çıktı
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Konut hesabında kritik değişiklikler! Yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçti Tecil faiz oranı düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:23:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksa "jeneratör kullanımı" eğitimi için Şanlıurfa'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]