Son Dakika Haberleri: Aksa Jeneratör Mısır'da enerji sektörüyle buluştu
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Aksa Jeneratör Mısır'da enerji sektörüyle buluştu

6 saat önce

Aksa Jeneratör, Mısır'ın başkenti Kahire'de, 29. Electricx Uluslararası Orta Doğu ve Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı'na katıldı.

Aksa Jeneratör Mısır'da enerji sektörüyle buluştu, System.String[]

Aksa Jeneratör, Mısır'ın başkenti Kahire'de, 29. Electricx Uluslararası Orta Doğu ve Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör'ün sergilediği yenilikçi ürün ve hizmetler fuarda büyük ilgi gördü.

Açıklamada sözlerine yer verilen Aksa Jeneratör üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, 168 ülkeye yaptığı ihracatla dünya çapında bir oyuncu olan Aksa Jeneratör'ün 2025'e kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olmayı hedeflediğini belirtti.

Mısır'da uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini kaydeden Peker, "Bölge sürekli gelişim gösterdiğinden burada gerçekleşen fuarlara katılarak hem ülkemizi tanıtıyor hem de ürün ve hizmetlerimizi ziyaretçilere sunma fırsatını yakalıyoruz. Bu anlamda farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen fuarlara katılarak hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

1990'dan bu yana düzenlenen 29. Electricx Uluslararası Orta Doğu ve Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı'na her yıl sektörden önemli temsilciler katılıyor.

Aksa Jeneratör, Orta Doğu, Afrika, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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