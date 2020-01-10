Aksa Jeneratör yönetiminde yeni dönem - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aksa Jeneratör yönetiminde yeni dönem - Son Dakika Ekonomi

Aksa Jeneratör yönetiminde yeni dönem

6 saat önce

Aksa Jeneratör'ün yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Satış ve Pazarlama Genel Müdürlüğüne Rıdvan Özer, Operasyon Genel Müdürlüğüne de Nazmi Atalay atandı.

Aksa Jeneratör yönetiminde yeni dönem, System.String[]

Aksa Jeneratör'ün yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Satış ve Pazarlama Genel Müdürlüğüne Rıdvan Özer, Operasyon Genel Müdürlüğüne de Nazmi Atalay atandı.

Şirketten yapılan açıklamada, gelişen pazar trendlerine uygun olarak yönetimin yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.

Şirketin 170 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, "Aksa Jeneratör, büyüme planları doğrultusunda global marka imajına katkı sağlama amacıyla yeni bir yönetim yapılanmasını hayata geçirdi. Bu yeni yapılanmayla, Satış ve Pazarlama Genel Müdürlüğüne Rıdvan Özer ve Global Üretim ve Servis organizasyonundan sorumlu Operasyon Genel Müdürlüğüne Nazmi Atalay atanırken, CFO olan Şevket Hakan Özgüler de doğrudan İcra Kurulu'na bağlandı. Yenilenen yapısıyla Aksa Jeneratör'ün tüm iş birimleri önümüzdeki dönemde global marka olma yolunda çalışmalarına hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Necati Baykal, "Yönetim anlayışımız, globaldeki güçlü konumumuzu müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlara farklı pencerelerden bakabilme yeteneklerimizi güçlendirerek, istikrarlı bir şekilde büyümektir. Yeni yapılanmamızda daha vizyoner bir bakış açısı ile global pazarlarda daha aktif ve yenilikçi bir marka olmak yolunda hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Özellikle Asya pasifik pazarları, Afrika ve Amerika kıtaları ve Hindistan gibi ülkelerde yeni yatırımlar ve ortaklıklar kurmaya devam ederek Global Jeneratör pazarında ilk 5 üretici firma arasındaki yerimizi sağlamlaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa Jeneratör, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
Tunceli'de kayıp gülistan'ın, 4 saniyelik son görüşmesi ortaya çıktı TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Evcil hayvanlar artık otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek

Son Dakika Haberleri
22:16 TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı - Son Dakika Ekonomi
21:30 Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Evcil hayvanlar artık otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek - Son Dakika Ekonomi
20:58 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Ekonomi
20:49 Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı - Son Dakika Ekonomi
20:29 Alkan "KOSGEB tekniker çalıştırana yüzde 60 destek sağlıyor" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 22:37:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksa Jeneratör yönetiminde yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]