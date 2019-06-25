Son Dakika Haberleri: Aksa Jeneratörden Mozambik'e yardım eli
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Aksa Jeneratörden Mozambik'e yardım eli

35 dakika önce

Aksa Jeneratör tarafından, Mozambik'te meydana gelen Idai kasırgası sonrasında enerji ihtiyacı olan yerlerde şirketin teknik personelini güçlendirdiği, bölgedeki en kalabalık okullardan birine de jeneratör desteği sağlandığı bildirildi.

Aksa Jeneratörden Mozambik'e yardım eli, System.String[]
Aksa Jeneratör tarafından, Mozambik'te meydana gelen Idai kasırgası sonrasında enerji ihtiyacı olan yerlerde şirketin teknik personelini güçlendirdiği, bölgedeki en kalabalık okullardan birine de jeneratör desteği sağlandığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiği kasırga ve sonrasında oluşan sel felaketi nedeniyle elektrik tesisatları ve alt yapının zarar gördüğü ve ülkenin birçok alanda yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Afrika coğrafyasının sürdürülebilir kalkınmasına destek olma misyonuyla yatırımlarına devam eden Aksa Jeneratör'ün Mozambik'in en temel gereksinimlerden biri olan enerjinin sağlanması için Colégio Lassalle'ye kalıcı jeneratör tedarik ettiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Güney Afrika Ülke Müdürü Erkin Tekel, Mozambik başta olmak üzere bölgede yaşanan kasırga ve sel felaketi nedeniyle yerel halkın zor günler geçirdiğini belirterek, "Mozambik'te şehirlerin enerji ihtiyacının yoğunlaştığı hastane, okul, kamu binaları gibi noktalardaki jeneratörlerin bakım ve arıza ihtiyaçları için de Aksa teknik personeli ile bölge bayileri üzerinden destek vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Erkin, şirketin tüm teknik ve satış personeliyle yerel halkın günlük yaşantısına dönebilmesi için çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Afrika bizim için çok önemli. Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasına destek için yatırımlarımızı sahra altı Afrika'da yoğunlaştırmaya gayret ediyoruz. Kasırga ve sel felaketi nedeniyle yerel halk zor günler geçirdi. Biz de bu mağduriyeti bir nebze de olsa hafifletmek amacıyla eğitime destek vererek, en derinden etkilenen şehir olan Beira'daki bir adet okulun enerjisini sağlama kararı aldık. Ayrıca iki teknik personelimiz ile bölge bayimize destek vererek sağlık ve kamu binalarında ihtiyaç halindeki jeneratörlere acil bakım ve teknik destek hizmeti sunuyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Aksa Jeneratör, Mozambik, Aksa, Ekonomi
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