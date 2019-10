Aksa, marin jeneratörleriyle Boat Show'da

Aksa Jeneratör, 5 Ekim'de kapılarını açan ve 13 Ekim tarihine kadar devam edecek olan GİSBİR Boat Show Tuzla fuarında yerini aldı.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, GİSBİR Boat Show Tuzla'da tekne ve yatlara özel olarak geliştirdiği Marin Jeneratör serisiyle yer alan Aksa Jeneratör, 200'den fazla tekne ile 50 bin kişiden fazla ziyaretçiye ürünlerini tanıttı.

Kara ve denizde her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanan ürün yelpazesiyle dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Aksa Jeneratör, marin jeneratörleriyle deniz taşıtlarının enerji ihtiyacına destek veriyor.

Tekne ve gemiler için özel olarak farklı güç tiplerinde ve boyutlarda üretilen Aksa marin jeneratörler, öncelikle kısıtlı alan kullanımına odaklanıyor. Uluslararası denizcilik kurallarına göre üretilen marin jeneratörler, denizcilere enerjiyi en konforlu biçimde sunmak üzere üretiliyor.

Aksa marin jeneratörler, dizel yakıtlı motor seçenekleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Profesyonel servis ekipleriyle hizmet veren Aksa Jeneratör, montaj dahil olmak üzere tüm servis hizmetlerini de ürün satışıyla beraber gerçekleştiriyor.

"Her boyuttaki tekneye enerji imkanı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Genel Müdürü Alper Peker, üç kıtadaki üretimiyle 168 ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa Jeneratör'ün günlük kullanımdan büyük sanayiye kadar ihtiyaca göre ürün yelpazesiyle her sektöre enerji desteği verdiğini belirtti.

Marin jeneratörlerle denizlerde de konfor sunduklarını aktaran Peker, şunları kaydetti:

"Her ortama uygun mühendislik çözümlerimizi marin jeneratörlerimizde de uyguluyoruz. Kısıtlı mekanlarda sessiz, konforlu, denizcilerin hayatını kolaylaştıran jeneratörlerimizle gerek profesyonel gerekse denizciliğe gönül vermiş kişilere güvenli yolculuk sağlıyoruz.

Marin Jeneratör serimizle her boyuttaki tekneye enerji imkanı sunuyoruz. 18 farklı modeli bulunan Marin Jeneratör serimiz, uluslararası denizcilik kurallarına uygun olarak üretiliyor ve tamamında 'CE' sertifikası bulunuyor. Bu anlamda, tekne ve yat sahiplerinin deniz keyfini kesintisiz sürmesi için ürünlerimizle her an yanlarında yer alıyoruz."

Sektörün lider tekne distribütörlerini, tekne üreticilerini, marin ekipman ve aksesuar firmalarını ağırlayan GİSBİR Boat Show Tuzla fuarı, 13 Ekim Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.