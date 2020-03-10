Aksa, Middle East Energy 2020 Fuarı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aksa, Middle East Energy 2020 Fuarı'na katıldı - Son Dakika Ekonomi

Aksa, Middle East Energy 2020 Fuarı'na katıldı

6 saat önce

Aksa Jeneratör, Ortadoğu'nun yenilenebilir enerji ve elektrik sektörünü buluşturan en büyük fuarı Middle East Energy 2020 Fuarı'na katıldı.

Aksa, Middle East Energy 2020 Fuarı'na katıldı, System.String[]

Aksa Jeneratör, Ortadoğu'nun yenilenebilir enerji ve elektrik sektörünü buluşturan en büyük fuarı Middle East Energy 2020 Fuarı'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3-5 Mart'ta düzenlenen Middle East Energy 2020 Fuarı, bu yıl kapılarını 45'inci kez ziyaretçilerine açtı.

Yenilenebilir enerji sektörü ve aydınlatma endüstrisi de dahil olmak üzere bölgede elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımını kapsayan en büyük fuar olma özelliğini taşıyan Middle East Energy 2020, 130 ülkeden enerji sektöründe yerel, bölgesel ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 1100 firmayı bir araya getirdi.

Üç günlük fuar süresince düzenlenen seminerlerde, Ortadoğu elektrik sektörünü yönlendiren isimler, sektördeki son eğilimler ve teknolojik yeniliklerle ilgili, katılımcılara bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, Ortadoğu'nun Aksa Jeneratör'ün uzun yıllardır güçlü olarak yer aldığı pazarlar arasında bulunduğunu kaydetti.

Şirketin Middle East Energy Fuarı'na bu yıl 18'inci kez katıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Ortadoğu, Aksa Jeneratör'ün büyümesinde önemli yeri olan, değerini daima koruyan bir pazar. Bölgenin en önemli fuarında yer alarak üstün teknoloji ürünlerimizi bölgedeki endüstri liderlerinin dikkatine sunuyor, ürünlerimizi yeni potansiyel alıcılara anlatma imkanı buluyoruz. Öte yandan enerji sektörü trendlerini izleyerek geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizi de ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Fuarda enerji sektöründe sürdürülebilirlik ve düşük karbon salımı trendlerinin öne çıkmasıyla, hem ziyaretçiler hem de katılımcılar bu alana ilgi gösteriyor."

Aksa Jeneratör, Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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