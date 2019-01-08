"AKSA"NIN Desteklediği Sarıkamış Şehitleri Anma Bisiklet Turu Son Buldu

AKSA sponsorluğunda 4. kez düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu" son buldu.

30 Aralık 2018 – 4 Ocak 2019 tarihleri arasında Atilla Atay Bisiklet Takımı'nın organizatörlüğünde gerçekleşen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu", Türkiye'nin lider enerji şirketlerinden "AKSA" sponsorluğunda hayata geçti. Tur, Ordu'dan başlayıp Kars'ta son buldu.

12 bisikletçinin katıldığı tur kapsamında, 6 günde toplam 650 km'lik parkur tamamlanırken; günde ortalama 110 km yol kat edildi. Ordu'dan başlayan tur, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'dan sonra Kars'ta sona erdi.

Tur boyunca geçtikleri illerden vatan toprağı toplayan bisikletçiler, 5 Ocak Cumartesi günü Sarıkamış Şehitliği'nde düzenlenen törenle, toprakları şehitliğin dört bir yanına serpti. Ardından tören, Sarıkamış şehitleri adına yapılan saygı duruşu ve konuşmalarla son buldu. Duygusal anlara sahne olan törene bisikletçilerin yanı sıra halktan da yoğun katılım oldu.

AKSA markasıyla enerji, jeneratör, doğal gaz ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösteren Kazancı Holding, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu"na destek vererek Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.