Aksa Şanlıurfa Doğalgaz kışa hazırlanıyor

Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, kış öncesi şebeke bakım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, periyodik bakım planlamalarıyla olası arızaların önüne geçerek kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlayan Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, bakım faaliyetlerini teknolojik yazılımlarla gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, takiplerin sonucunu "FİORİ" sistemiyle kayıt altına alan şirket, bu sayede arızaların önüne geçebilecek ve müdahale imkanları sağlayabilecek analiz ve raporlamalar yapıyor.

Salgın döneminde de yatırımlarına devam eden Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, 25 milyon lira tutarındaki 2020 yılı toplam yatırım bütçesinin yüzde 3'ten fazlasını bakım faaliyetleri için değerlendiriyor.

Öte yandan, şirket geçen hafta 4 orta basınçlı istasyon ile 22 düşük basınçlı istasyona ait bakım ve kontrolleri aksama olmaksızın tamamladı.