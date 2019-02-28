Aksakal: "31 Mart'a Giderken Hiç Kimse Kavga Etmesin, Sevelim Sevilelim, Dünya Kimseye Kalmaz"

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Sınıfta 9 Öğrenciden Dayak Yediğini İddia Eden Kız O Anları Anlattı

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı