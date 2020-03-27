Aksakal'dan, "Evde kal Türkiye" çağrısı
6 saat önce
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesaplarından "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesaplarından "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Aksakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydınlık geleceğe uzanan yolumuzda sağlıklı kalabilmek için yol arkadaşlarımızı bir süre daha özlemek zorundayız. Bu zamanı bilimle, kültürle ve sanatla, dolu dolu geçirelim. Sağlığın için evde kalmaya devam et Türkiye. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.
Aksakal'ın paylaşımında, evde bağlama çaldığı bir video da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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