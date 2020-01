Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile röportaj DSP Genel Başkanı Aksakal: "Depremlerden korkmadan yaşayabilmenin altyapısı hazırlanmalı"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, depremlerin sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir gerçeği olduğunu belirterek, "Depremlerden korkmadan yaşayabilmenin altyapısını hazırlamak öncelikli olarak devletin görevi." ifadelerini kullandı.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de "Ecevit" soyadıyla DSP'nin özdeşleştiğini, Rahşan Ecevit'in DSP'nin Kurucu Genel Başkanı olduğunu anımsattı.

Eski Başbakan Bülent Ecevit vefat ettiğinde eşi Rahşan Ecevit'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir mezar yeri baktığını aktaran Aksakal, o günün koşulları ve devletin talebi üzerine Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedildiğini söyledi.

Rahşan Ecevit'in, eşiyle yan yana defnedilme isteğine işaret eden Aksakal, vefatıyla birlikte konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunduklarını dile getirdi. Aksakal, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar onlar da gerekli girişimlerde bulundular ve yasal düzenlemeleri de hazırladılar. Bu konuda bana da bizzat telefon ederek hem başsağlığı dileklerini ilettiler hem de bu talebimizin olumlu karşılanarak yerine getirileceği noktasında bilgi verdiler. Zaten vefat ettiği gün Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hemen o gece arayarak, Ankara Valiliğine gerekli talimatların verildiğini bildirdi, başsağlığı diledi. Devlet Mezarlığı Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı bir alan, ertesi gün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aradı. Gerekli çalışmaların yapıldığını, mezar yerinin hazırlanması konusunda bizim bizzat nezaret edebileceğimizi belirtti."

"Aramalarını beklerdim"

Rahşan Ecevit'in DSP'nin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla kurumsal anlamda kendilerini muhatap alarak başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı siyasi partilerin genel başkanlarına teşekkür eden Aksakal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ise telefon ya da mektupla kendilerine başsağlığı dilemediğini söyledi. Aksakal, "Rahşan Ecevit ile özdeşleşen Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı olarak beni aramalarını beklerdim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun cenaze merasimine katıldığını dile getiren Aksakal, "Bazı büyükelçiliklerden de başsağlığı mesajı geldi. ABD Büyükelçisi de Sayın Rahşan Ecevit'in ilkeli bir duruşu olduğunu, iyi bir vatansever olduğunu anlatan cümlelerle başsağlığı diledi. Onlara da DSP ailesi olarak teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Elazığ depremi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yolladım"

DSP Genel Başkanı Aksakal, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Bölge halkına da geçmiş olsun dileğinde bulunan Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi dolayısıyla bir mektup yazdığını söyledi.

Deprem sonrası devletin anında müdahalede bulunduğunu anlatan Aksakal, şunları kaydetti:

"Depremler birer tabiat olayı ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir gerçeği. Depremlerden korkmadan yaşayabilmenin altyapısını hazırlamak öncelikli olarak devletin görevi. İnşaat mühendisi olarak şunu ifade etmek isterim, her türlü zemin koşulunda her türlü binayı yapabilecek bir bilgi birikimi artık dünyada gelişmiştir. Dolayısıyla binaların, yapıların oluşturulacağı alanların özellikleri üzerine yapılan tartışmalar boş tartışmalardır. Her yerde binalar yapılabilir, yeter ki o mühendislik biliminin öngördüğü koşullar yerine getirilebilsin. Buna sağlamak da devletin ve ilgili bakanlıkların görevi. Devletin, acilen toplumu bu yönde bilinçlendirecek yayınlara ağırlık vermesini ve bunun denetiminde çok ciddi kriterler ortaya koyulmasını sağlaması gerekir. Her gün 'İstanbul depremi ne zaman olur, bundan ne kadar zarar görürüz'ü tartışmak yerine bir an önce bu işten zarar görecek olası konutların yıkımını önleyecek tedbirlerin alınması lazım. Bazı uçuk projeler ortalıkta dolaşıyor. Bunlara ayrılabilecek kaynakların öncelikle insan hayatını garanti altına alacak bu tip yatırımlara ve projelere ayrılması gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum."