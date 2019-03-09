Son Dakika Haberleri: Aksakal: "Türkiye'nin Dirayetli Bir Ana Muhalefet Partisine İhtiyacı Var"

Aksakal: "Türkiye'nin Dirayetli Bir Ana Muhalefet Partisine İhtiyacı Var"

1 saat önce

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye'nin dirayetli, kararlı, inançlı bir ana muhalefet partisine ihtiyacı var. Devleti yönetmek isteyen, iktidar olma arzusu olan bir partiye ihtiyacı var. Bunu Demokratik Sol Parti olarak biz karşılayacağız." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, " Türkiye'nin dirayetli, kararlı, inançlı bir ana muhalefet partisine ihtiyacı var. Devleti yönetmek isteyen, iktidar olma arzusu olan bir partiye ihtiyacı var. Bunu Demokratik Sol Parti olarak biz karşılayacağız." dedi.

Aksakal, Hatay'ın Defne ilçesindeki DSP Seçim Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başta uluslararası arenada, milletler aleminde yeniden başı dik ve onurlu bir devlet haline gelmesi olduğunu söyledi.

Kendilerini hiçbir şeyin korkutmadığını dile getiren Aksakal, "Türkiye'nin dirayetli, kararlı, inançlı bir ana muhalefet partisine ihtiyacı var. Devleti yönetmek isteyen, iktidar olma arzusu olan bir partiye ihtiyacı var. Bunu Demokratik Sol Parti olarak biz karşılayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Aksakal, partilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını eleştirerek şöyle devam etti:

"Adamlar proje yarıştırmıyor, 'en iyi ülkücü benim' diye yarışıyorlar. Biri diyor ki 'Ben ondan daha iyi ülkücüyüm.', ötekisi diyor 'Ben ondan daha iyi ülkücüyüm.' Dün Kemal Bey'i dinledim televizyonda, 'Ben onlardan da daha iyi ülkücüyüm.' diyor adam. Ben de 'solcuyum' diyorum kardeşim. Solcu seçmene, solcu aday öneriyorum, 'Bu milleti bir sağcıya oy verme zulmünden kurtarıyorum.' diyorum, var mı itirazı olan? İstediğiniz kadar itiraz edebilirsiniz."

Daha sonra DSP Samandağ İlçe Seçim Bürosu'nun açılışına katılan Aksakal, partililere seslenerek beyaz güvercin uçurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:06 Kaynak: AA

Dsp, Türkiye, Aksakal, Güncel
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