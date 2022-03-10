Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü - Son Dakika
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Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü

10.03.2022 19:00
Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü

Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü.

Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre taraflar, TDT faaliyetleri çerçevesinde iş birliğinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Türkmen heyeti, Türkmenistan'ın bu uluslararası kuruluşa gözlemci devlet olarak aktif şekilde dahil olduğunu kaydetti.

Türk halklarının gelenek ve göreneklerinin önemine vurgu yapan Meredov ve Yıldırım, Aksakallar Konseyinin ortak kültürel değerlerin korunması ve kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi açısından önemini vurguladı.

Bu bağlamda Meredov, Türkmen tarafının Aksakallar Konseyinin çalışmalarında aktif rol almaya ilgi gösterdiğini ifade etti.

Taraflar ayrıca 12 Mart Türkmenistan devlet başkanlığı seçimlerinde, Türk Devletleri Teşkilatının gözlemci grubuyla ortak çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Binali Yıldırım, Türkmenistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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