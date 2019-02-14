Aksakallı ve İspirli Ailelerinin Acı Günü

Gazeteci-Yazar Muhammet İspirli, Türkiye
Yazarlar Birliği Erzurum
Şube Başkanı M. Hanefi İspirli ve BEAH Basın Danışmanı Emrah
İspirli'nin dayıları Cafer Aksakallı son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum'un eski berber esnaflarından, uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra memleketine dönen ancak bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Aksakallı, dün akşam saatlerinde hakkın rahmetine kavuştu.
Çalıştığı Hollanda
'da kendini Kur-an Kursu, Cami ve hayırsever işlerine adayan Cafer Aksakallı, 82 yaşında 5 çocuk babasıydı.
Cafer Aksakallı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gürcükapı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze Namazına Ak Parti Yakutiye
Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Uçar
, basın mensupları ve yakınları katıldı. - ERZURUM