Aksal 35 yaş üstü kadınlara ön lisans, lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını belirtti

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal 35 yaş üzerinde olan kadınlara ön lisans-lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu, bu kapsamda kadınların eğitimine yönelik önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde eğitim hakkına yönelik çok önemli bir müjdeler verdiğini aktaran Aksal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Eğitimin ömür boyu süren bir süreç olduğunu, eğitim hakkının temel hak olduğunu düşündüğünüzde bu hakkından bir nedenle yararlanamamış yahut eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış kadınlar için çok önemli bir müjde bu. 35 yaş üzeri kadınlara yükseköğretimde yeni bir kapı açacak bir projenin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeledi.

İnşallah bu çalışmalar neticesinde 35 yaş üzerinde olan kadınlarımız için ön lisans-lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız. Şimdiden yararlanacak tüm kadınlara hayallerine kavuşmak üzere başarılı bir eğitim hayatı diliyorum."