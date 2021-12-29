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Aksal, Balkan Tarihi Müzesi'nin kentin kültür potansiyeline katkısı olacağını belirtti - Son Dakika

Aksal, Balkan Tarihi Müzesi'nin kentin kültür potansiyeline katkısı olacağını belirtti

29.12.2021 15:15
Aksal, Balkan Tarihi Müzesi'nin kentin kültür potansiyeline katkısı olacağını belirtti

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Balkan Tarihi Müzesi'nin kentin kültür potansiyeline katkısı olacağını bildirdi.

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Balkan Tarihi Müzesi'nin kentin kültür potansiyeline katkısı olacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak Hıdırlık Tabyası'nın anıtsal eser konumunda olduğunu belirtti.

Balkan Harbi'nde Edirne'yi savunan tabyalardan en büyüğü olan Hıdırlık Tabyası'nın 1912 yılında yaşanan I. Balkan Savaşı'nda son derece önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Şükrü Paşa komutasında Bulgarlara karşı destansı bir direnişin gösterildiği Hıdırlık Tabya'da karargah binaları, 18 topçu odası, 120 metrelik tünel ve 4 dehliz odası bulunmaktadır. 1912-1913 Balkan Savaşlarındaki Edirne savunmasının simge mekanı kabul edilen Hıdırlık Tabya'da, 14 Ocak 2010 tarihi itibarıyla aslına uygun restorasyon başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca sağlanan ödenek ile gerçekleştirilen çalışmalar Edirne İl Özel İdaresi, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Müze Müdürlüğü ve İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün koordinasyonuyla yürütülmüştür.

Edirne Balkan Tarihi Müzes olarak işlevi uygun görülen yapı, Türklerin Rumeli'ye geçişi ile gerçekleşen Edirne'nin 1361 yılındaki fethinden 1913 yılındaki Balkan Savaşı sonrasına kadar Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihini anlatması bakımından büyük bir tarihi öneme sahip. Restorasyon çalışmaları öncesinde metruk olan tarihi yapının restorasyonunu bilimsel, modern ve özgün tekniklerle tamamlayarak Bakanlığımızın desteği ile kültür kenti Edirne'mize ve ülkemize kazandırdık.

Sayın Bakanımızın teşrifleri ve hemşerilerimizin de katılımı ile tabyamızın resmi açılışını 30 Aralık günü inşallah gerçekleştireceğiz. Edirne'mizin kültür potansiyeline büyük katkısı olacak bu eserin restorasyonu dolayısıyla verdikleri destek için Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Bakanımıza ve süreçte emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum."

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Mehmet Nuri Ersoy, Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksal, Balkan Tarihi Müzesi'nin kentin kültür potansiyeline katkısı olacağını belirtti - Son Dakika


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