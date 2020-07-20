Aksal: Katılım yolunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılacak - Son Dakika

Aksal: Katılım yolunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılacak

Saat 11.30 sıralarında Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nin alt kısmındaki bağlantı yoluna gelen; Aksal ve Helvacıoğlu, asfalt dökme çalışması yürüten Kara Yolları ve Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine kolaylıklar diledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 19 Temmuz 2020 Pazar günü, Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ne katılım yoluyla ilgili alanda yürütülen asfalt dökme çalışmalarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalarla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

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Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ne girişi kolaylaştıran ve bölgenin ticaret potansiyelini artıracak çalışmayla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Helvacıoğlu, "Belediyemiz ve Karayollarımız işbirliğinde Keşan Küçük Sanayi Sitemize katılım yolu olarak 1300 metrelik bir yol yapıyoruz. Kısmet olursa önümüzdeki Çarşamba günü yolumuzu açmak istiyoruz. Sanayi sitemize kısmetse bayram hediyemizi yetiştireceğiz. Muhtar Ali Çevikel Caddemizde beton yol çalışmamızı bitirdik, katılım yolunu Bolayır Caddesi'yle birleştiriyoruz. Vekilimizle birlikte bu yolu çok ciddi şekilde planladık, hızlı adımlar ve görüşmelerle mutlu sona ulaşıyoruz. Keşan'ımıza, bölge halkımıza ve sanayi esnafımıza hayırlı olsun. Keşan olarak tarihi bir an yaşıyoruz. Daha önce ana yoldan Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ne hiç bağlantı yolu yapılmamış. Sanayi ana yolun hemen kenarına yapılmış ancak ana yoldan giriş yoktu. Biz bunu çok büyük bir ihtiyaç olarak gördük ve çok kısa zamanda hayata geçiriyoruz. Çamlıkent Taksi'nin bulunduğu alandan Anafartalar İlkokulu'nun bulunduğu alana kadar yolumuzu tamamlamış oluyoruz. Vekilimizin desteğiyle çalışıyoruz. İnandık mı yaparız. Durmadan yolumuza devam ediyoruz. Tüm kurum ve STK'larımızla birlikte çalışıyoruz. Keşan'ın birliği ve bütünlüğü şu anda da görülen dayanışmasından kaynaklanıyor. Vekilimize de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı hayırlı olsun. Vekilimiz kırmızı 41 plaka araçla Keşan'ımıza geldi. Çok gururlandık. Gücümüz daha da arttı. Yolunuz açık olsun. Bizlere ve çalışmalarımıza destek veren tüm hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı görevini sürdüreceğini anlatan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal da konuşmasında şunları aktardı: "Cumhurbaşkanımız görevimizi tevdi ederek tüm Edirneli hemşehrilerimize selam sev sevgilerini iletti. Edirnemize layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Verilen her görev Edirne'mize hizmet olarak dönecek. Sanayiye giriş yolu yıllardan bu yana Keşan'ımızın kanayan yarasıydı. Ana yolun hemen yanında olan sanayiye araçlar giremiyordu. Katılım yolunun önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılacak. 18 Mart 2022 yılında Çanakkale Köprüsü tamamlanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlandığında yapılan çalışmalara göre Gaziantep'ten yola çıkan TIR bu yolu kullanacak. Bölgemiz yerleşim olarak çok önemli bir yerdeydi daha da önem kazanacak. Başkanımız Muhtar Ali Çevikel Caddesi'yle Keşan şehir içi trafiğini de rahatlatıyor."

İncelemelere; Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ile İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Keleş de eşlik etti.

AK Parti, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:44 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aksal: Katılım yolunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılacak - Son Dakika

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