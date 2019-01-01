Son Dakika Haberleri: Aksal, Keşan'da Yılın İlk Günü Doğan Bebeği Ziyaret Etti

Aksal, Keşan'da Yılın İlk Günü Doğan Bebeği Ziyaret Etti

11 dakika önce

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Devlet Hastanesi'nde yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen Sarp bebeği ve ailesini ziyaret etti.

Aksal, Keşan'da Yılın İlk Günü Doğan Bebeği Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Devlet Hastanesi'nde yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen Sarp bebeği ve ailesini ziyaret etti.

Volkan ve Beril Kurt çiftinin, Sarp adını verdikleri bebekleri, Keşan Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve Keşan Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Serhat Göçer bebeği ve aileyi ziyaret etti.

Aksal, aileyi tebrik etti, bebeğe de sağlıklı ve huzurlu yıllar geçirmesini diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:57 Kaynak: AA

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