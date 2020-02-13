AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Türkiye sağlık yatırımları konusunda Cumhuriyet tarihinin en verimli dönemini yaşıyor" dedi.



Milletvekili Aksal, TBMM'deki çalışmaları çerçevesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.



Edirne'deki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin istişare edildiği görüşmede Aksal, Uzunköprü 200 Yataklı Devlet Hastanesi'nin yapım işi hakkında görüşlerini dile getirdi.



Hastane yapım ihalesinin Nisan ayı içinde gerçekleştirileceği bilgisini aktaran Fatma Aksal, toplam kapalı alanı 44 bin 400 metrekare olacak hastanenin Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine uygun inşa edileceğini kaydetti.



Aksal, "Türkiye sağlık yatırımları konusunda Cumhuriyet tarihinin en verimli dönemini yaşıyor. AK Parti öncesinde yaşanan depremlerde ne yazık ki ilk önce kamu binaları kullanılamaz hale gelirdi ancak şimdi kamu binalarımız sapasağlam ayakta ve vatandaşa hizmete devam ediyor" diye konuştu.



Edirne ve ilçelerindeki sağlık yatırımları ve hizmetlerinin kalitesinin de vatandaşı memnun edici düzeyde olduğuna işaret eden Milletvekili Aksal, "Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi, sağlık personelimizin de kendilerine ve Türkiye'ye yakışır ortamlarda hizmet verebilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlık alanındaki hizmetlerin kalitesi dünya standartlarının çok üzerindedir" dedi.



Fatma Aksal, AK Parti iktidarları döneminde Edirne ve ilçelerine 30'u aşkın sağlık tesisi kazandırıldığını belirterek, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. - ANKARA