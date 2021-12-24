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Aksal ve Helvacıoğlu'ndan meydan projesi müjdesi - Son Dakika

Aksal ve Helvacıoğlu'ndan meydan projesi müjdesi

24.12.2021 12:18
Aksal ve Helvacıoğlu'ndan meydan projesi müjdesi

Helvacıoğlu ; Hedef Cumhuriyetin 100.yılında 2023 yılında Cumhuriyet Meydanı'nı Keşan'a kazandırmak.

Aksal; 2022 yılının ilk günlerinde meydan projesi ihalesi gerçekleşecek.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu katıldıkları bir açılış töreninde Keşan Cumhuriyet Meydanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Fatma Aksal "Keşanla ilgili olarak yılın son müjdesi olarak tabi herkesin beklediği Keşan Meydan Projesi var. İnşallah bu projemiz artık son aşamada, çok hızlı bir şekilde yeni yılın ilk günlerinde ihalesini yapacağız inşallah. Keşan güzel ve hak ettiği bir meydana kavuşacak. " dedi.

Aksal'dan sonra söz alan Mustafa Helvacıoğlu "Sayın vekilimize sayın bakanımız müjdeli haberi vermiş, dün de ben Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile Bakan Yardımcısı Fatma Varank hanım ile görüştüm. İnşallah önümüzdeki hafta firmanın çizmiş olduğu projeyi sayın vekilimin önderliğinde bize de sunum yapacaklar. Sonra küçük revizelerle inşallah hedefimizin Cumhuriyet Meydanımızı 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılına yetiştirmek olduğunu sayın bakanımız ile mutabakata vardık. Bu projemiz Keşan'a hayırlı uğurlu olsun.

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Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aksal ve Helvacıoğlu'ndan meydan projesi müjdesi - Son Dakika


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