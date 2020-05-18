Aksal ve İba'dan, vefat eden AA Atina Temsilcisi Top'un ailesine taziye - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aksal ve İba, Top'un ailesini evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Bu arada Aksal ve İba, yaşamını yitiren Kırkpınar Marşı'nın söz yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı'nın Karaağaç Mahallesi'ndeki evini de ziyaret ederek, çocukları ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu.

Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, AK Parti eski il başkanlarından Koray Uymaz'ın vefat eden anneannesi Emine Durgut için taziye ziyaretinde de bulundu.

Ziyaretlerde AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan da yer aldı.