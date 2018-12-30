Akşam Baba Oldu, Sabah Kazada Öldü
22 dakika önce
Kahramanmaraş'ta yol temizleme çalışması sırasında kullandığı kepçenin altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Yiğit'in (33) dün gece baba olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş
'ta yol temizleme çalışması sırasında kullandığı kepçenin altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Yiğit'in (33) dün gece baba olduğu öğrenildi.
Kaza, Onikişubat
ilçesi Şahinkayası
Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde kepçe operatörü olarak çalışan Mehmet Yiğit (33), kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolunu açtığı sırada kullandığı kepçenin takla atması sonucu altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Kazada ölen Mehmet Yiğit'in dün gece baba olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:26 Kaynak: İHA
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