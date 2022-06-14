Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku - Son Dakika
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Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku

14.06.2022 13:39

Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku Kapı ve pencerelerini açık bıraktıkları araçta uyuyunca hırsızların hedefi oldular Gençlerin, cep telefonları ve içerisinde bir miktar döviz ile pasaportlarının bulunduğu çantalar çalındı Mushahidin Mücahid: "Tatilimiz...

Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku

Kapı ve pencerelerini açık bıraktıkları araçta uyuyunca hırsızların hedefi oldular

Gençlerin, cep telefonları ve içerisinde bir miktar döviz ile pasaportlarının bulunduğu çantalar çalındı

Mushahidin Mücahid: "Tatilimiz zehir oldu"

ANTALYA - Antalya'ya tatil için gelip akşam deniz keyfi yapan yabancı uyruklu üç arkadaş, kiraladıkları araç içerisinde uykuya dalınca hırsızların hedefi oldu. Sabah uyandıklarında cep telefonları ve içerisinde pasaport ile bir miktar dövizlerinin bulunduğu çantanın olmadığını gören arkadaşlar, polise şikayetçi oldu. Hırsızın yaptığı davranışı hoş bulmadığını belirten Afgan vatandaşı Mushahidin Mücahid, "Tatilimiz zehir oldu" dedi.

Hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi varyantlar kısmındaki Beach Park'ta yaşandı. Tatil için Ankara'dan araç kiralayıp Antalya'ya gelen Mushahidin Mücahid (22), Ahmad Kenan Shams ve Faisal Jan Akrami (26), dün akşam saat 23.00'a kadar denize girdi. Ardından otoparktaki araçlarına giden üç arkadaş, havanın sıcak oluşu nedeniyle otomobilin cam ve kapılarını aralayıp uykuya daldı. Sabah kalktıklarında cep telefonu ve çantalarının olmadığını fark eden arkadaşlar, polisten yardım talep etti.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, gençlerin ifadesine başvurdu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparken, şüpheli ya da şüphelileri arama çalışması başlatıldı.

"Tatilimiz zehir oldu"

Denize girdikten sonra araçlarında uyuduklarını ve sabah uyandıklarında hırsızlığa uğradıklarını fark ettiğini belirten Mushahidin Mücahid, çantalarında cep telefonları, bir miktar döviz ve pasaportlarının bulunduğunu söyledi. Yapılanı doğru bulmadığını ifade eden Mücahid, "Bizi çok zor durumda bıraktı. Tatilimiz zehir oldu. Pasaportlar olmadan ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku
Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku
Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku
Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku
Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku
Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku
Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku

YORUMLAR
500
Şişli'deki o mahallede peş peşe hırsızlık şoku: Hırsızlara mesken olan mahallede yaşananlar kamerada Şişli'deki o mahallede peş peşe hırsızlık şoku: Hırsızlara mesken olan mahallede yaşananlar kamerada Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar Gece uyumak için araç çaldılar, iterek götürmek isterken yakalandılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akşam deniz keyfi yapıp araçlarında uyuyan tatilcilere hırsızlık şoku - Son Dakika

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