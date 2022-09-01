Akşam evine dönmedi, yol kenarında ölü olarak bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bir aracın çarptığı tespit edilen ve akşam evine dönmediği öğrenilen şahıs yol kenarında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Milas-Labranda yolu üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Kırcağız Mahallesi'nde ikamet eden 37 yaşındaki Erkan Şahin olduğu, araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Erkan Şahin'in dün akşam da eve gitmediği öğrenildi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Şahin'in cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine çarpan aracın bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.