Akşam evine dönmedi, yol kenarında ölü olarak bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Akşam evine dönmedi, yol kenarında ölü olarak bulundu

01.09.2022 23:23

Akşam evine dönmedi, yol kenarında ölü olarak bulundu Muğla'nın Milas ilçesinde bir aracın çarptığı tespit edilen ve akşam evine dönmediği öğrenilen şahıs yol kenarında ölü olarak bulundu.

Akşam evine dönmedi, yol kenarında ölü olarak bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bir aracın çarptığı tespit edilen ve akşam evine dönmediği öğrenilen şahıs yol kenarında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Milas-Labranda yolu üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Kırcağız Mahallesi'nde ikamet eden 37 yaşındaki Erkan Şahin olduğu, araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Erkan Şahin'in dün akşam da eve gitmediği öğrenildi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Şahin'in cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine çarpan aracın bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Gümüş kaseler çalan hırsız, polisten kaçamadı Gümüş kaseler çalan hırsız, polisten kaçamadı Kampüs içindeki hayvanlar aşılanıyor Kampüs içindeki hayvanlar aşılanıyor
Kaynak: İHA

Erkan Şahin, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akşam evine dönmedi, yol kenarında ölü olarak bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:49 Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 23:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Akşam evine dönmedi, yol kenarında ölü olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement