Mantar yiyip yattılar, sabah baygın bulundular - Son Dakika

Mantar yiyip yattılar, sabah baygın bulundular

Mantar yiyip yattılar, sabah baygın bulundularDÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde yiyen 4 kişilik aile, sabah yakınları tarafından baygın halde bulundu.

Mantar yiyip yattılar, sabah baygın bulundular DÜZCE'nin DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları akşam yemeğinde yiyen 4 kişilik aile, sabah yakınları tarafından baygın halde bulundu. 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Gümüşova Kültür Mahallesi Postane Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde Erdoğan Kan, Ayşe Kan, Pakize Polat ve Şerife Yaşar'dan haber alınamayan yakınları evlerine gitti. Kapının kırılmasıyla birlikte içeri giren yakınları, 4 kişiyi baygın halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 kişinin ormandan topladıkları mantarları yedikleri ve zehirlendikleri anlaşıldı.



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