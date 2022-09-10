Akşam saatlerimde görüntülenen dolunay Dolunay güzel görüntü oluşturdu
OSMANİYE - Osmaniye'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu
Kaynak: AA
Osmaniye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Dolunay güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika
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