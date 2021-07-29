Üye Girişi
"Akşam saatlerinde 600 hektar kadar zarar tespit ettik ancak 3-4 misline çıkacağını görüyoruz" - Son Dakika

"Akşam saatlerinde 600 hektar kadar zarar tespit ettik ancak 3-4 misline çıkacağını görüyoruz"

29.07.2021 10:27

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına ilişkin son durumu bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Henüz kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odağın olması ve bunlarla mücadele ediliyor olması şuanda yangını tamamen kontrol altına almamız...

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına ilişkin son durumu bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Henüz kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odağın olması ve bunlarla mücadele ediliyor olması şuanda yangını tamamen kontrol altına almamız konusunda işimizi zorlaştırıyor" açıklamasını yaptı. Pakdemirli, akşam saatlerinde 600 dönüm olarak gördükleri alan zararının 3-4 misline çıkabileceğini kaydetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangını yerince incelemek üzere bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki şuanda aktif olan yangınlarla ilgili bilgiler verdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pakdemirli, Adana'da 3 yangın olduğunu ve bunlardan Kozan'daki yangının büyüme ihtimali olduğunu, Mersin'de 80 kilometre hızla giden bir yangın olduğunu ve bazı bölgelerin tahliye edildiğini kaydetti. Pakdemirli, Manavgat'taki yangının da henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

"Adana, Mersin, Manavgat yangınlarına 476 arazöz bin 704 personel müdahale ediyor"

Yangınlara ilişkin bilgiler vermeye devam eden Pakdemirli, "Adana yangınlarımızın hepsine 186 arazöz, 744 personel, Mersin'deki yangınlara 90 arazöz 160 personel, Antalya Manavgat yangını 200 arazöz 800 personel olmak üzere 476 arazöz, bin 704 personel, şuanda hali hazırda yangınla mücadele diyor" dedi.

"FAZLA SAYIDA ODAK İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR"

Antalya Manavgat yangınının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Pakdemirli, "Fazla sayıda odağın olması ve bunlarla mücadele ediliyor olması şuanda yangını tamamen kontrol altına almamız konusunda işimizi zorlaştırıyor. Tabi ki burada önceliğimiz yerleşim yerleri olduğu için, ormanlık alanda henüz tam anlamıyla yangın kontrol altına alınamamış durumda. Zarar gören vatandaşlarımız, dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı. Bunların çoğu hastanelerden taburcu edildi. 5-6 kadar vatandaşımızı da ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybının olmaması bizim açımızdan teselli edici" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIN İHTİYAÇ EKSİKLİĞİ YOK"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Pakdemirli, şuanda sahada yemek, su ya da konaklama gibi ihtiyaç eksikliğinin söz konusu olmadığını vurguladı. Var olan ve sunulan ihtiyaç giderlerinin vatandaşlara sunulduğunu, konaklama konusunda ise yine vatandaşların akrabalarının yanlarına gitmek istediğini belirten Pakdemirli, "Kümelenmiş Kızılay'ın ya da AFAD yardımı bekleyen bir vatandaş yok. Evlerinden tahliye olan vatandaşlarımıza sunulan yurtlar ve kalış imkanlarında yüzde 90'dan fazlasının reddedildiğini ve vatandaşların kendi imkanlarıyla kaldığını görüyoruz" ifadelerini kaydetti.

"3-4 MİSLİNE ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUZ"

Bakan Pakdemirli, şuana kadar zarar gören alanla ilgili bir soruya da "Akşam saatlerinde 600 hektar kadar zarar tespit ettiklerini ancak 3-4 misline çıkacağını görüyoruz. Oturup bunların hepsini hasar tespitleri yapıldıktan sonra ve soğutma faaliyetleri bittikten sonra ancak söyleyebiliriz. Bu ölçümlerde genelde yangından birkaç hafta sonra çıkar" yanıtını verdi.

"Çıkış nedeniyle ilgili şuan netlik kazanan bir durum yok"

Yangının çıkış nedeninin kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığını da sözlerine ekleyen Pakdemirli, "Netlik kazanan bir durum yok. Netlik kazandığı zaman paylaşırız ama şuanda birincil amacımız yangın ve yangınların söndürülmesidir. Akabinde gerekli açıklamalar ilgili merciler tarafından yapılacaktır" diye konuştu.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/İHA)

Akşam saatlerinde 600 hektar kadar zarar tespit ettik ancak 3-4 misline çıkacağını görüyoruz

Bekir Pakdemirli, Manavgat, Antalya, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Akşam saatlerinde 600 hektar kadar zarar tespit ettik ancak 3-4 misline çıkacağını görüyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı düzenlendi 10:10 Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı düzenlendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi 10:00 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz 09:42 Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi 09:37 Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu 09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti 09:08 Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı 23:37 Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti 22:41 Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:13 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
09:59 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi
09:39 Aleyna Tilki yeni şarkısının tanıtımı için bir robotla evlendi
09:36 Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
09:18 Türkiye yanıyor! Antalya'dan sonra 5 şehirde daha yangın çıktı
09:16 Cumhurbaşkanı Said'den ikinci darbe! Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı
09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu
09:10 Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim
09:07 Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı         
09:45
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
09:40
Manavgat'ta evi yanan kadından acı feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım? Manavgat'ta evi yanan kadından acı feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?         
09:20
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
İhanete uğrayan Sevda Erginci'den eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a manidar gönderme İhanete uğrayan Sevda Erginci'den eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a manidar gönderme         
00:10
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu         
22:38
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı         
22:36
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı         
21:54
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 10:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Akşam saatlerinde 600 hektar kadar zarar tespit ettik ancak 3-4 misline çıkacağını görüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement