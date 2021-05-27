Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı

Türk ekonomisinde sık takip edilen para birimleri arasında yer alan doların ateşi akşam saatlerinde yükseldi. Küresel piyasalarda zayıf bir seyir izleyen dolar/ TL, akşam saatlerinde bir anda yükselmesiyle heyecan yarattı. Gün içinde 8.45 ile 8.46 arasında seyir izleyen Dolar/TL, 8,54'e kadar yükseldi.

YENİDEN SEYRİNE OTURDU

Dolardaki ani yükseliş, bir süreden sonra kesildi. Dolar/ TL, eski seyrine dönmesiyle birlikte şu sıralar 1 Amerikan doları yeniden 8, 51 TL dolayında işlem görüyor. Ancak dolarda asıl beklenen günün, yarın olduğu öğrenildi.

GÖZLER DIŞ PİYASALARA ÇEVRİLDİ

Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde açıklanacak güven endeksleri, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi güven endeksi verileri takip edilecek.

ENDEKS YENİDEN 90'IN ÜZERİNDE

Yurtdışı piyasalarda ABD'deki enflasyon endişeleri ve gelişmeler önemli yer tutarken hafta başında sert düşen dolar endeksi yeniden 90 üzerine çıktı. 1.23'ü zorlayan Euro/dolar paritesi ise 1.21'lere indi.