Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Afyonkarahisar'lı vatandaşları sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Afyonkarahisar'lı vatandaşları sevindirdi - Son Dakika

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Afyonkarahisar'lı vatandaşları sevindirdi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Afyonkarahisar'lı vatandaşları sevindirdi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.


Şuhut ilçe merkezinde akşam 19.00 saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler ise trafikte seyir halinde dikkatli hareket etti. İlçede yediden yetmişe herkesin sevinçle karşıladığı kar yağışı gençlerin eğlenceli vakit geçirmesine neden oldu. Kartopu oynayan gençler kar yağışının tadını doyasıya yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışından dolayı yolların kaygan olması sebebiyle hareket ederken dikkatli olmaya çalıştı.


Yağan karın doyasıya tadını çıkaran gençlerden Emre Körpınar, "İlçemize ilk kar yağdığı için çok mutluyuz tabiki de Allah kazasız belasız versin. Yani güzel bir manzara oluştu şuanda. Yılbaşına da hazırlık gibi bir şey oldu. Güzel yani mutluyuz çocuklarımız için çok güzel bir şey" dedi.


Kar yağışının tadını çıkaran Adem Tosun ise şunları söyledi; "Hamdolsun beklediğimiz gün geldi. Çok güzel bir bereket yağdı. Cenab-ı Allah kainatı banyo yaptırıyor bazı mikroplar ölüyor bu vesileyle hastalıklar azalıyor. Hamdolsun daha güzel bir karı bekliyoruz. Karı seviyoruz kar her zaman berekettir. Toprak olsun insanlar olsun bir berekettir. Bereketli yılların daha güzel olmasını istiyorum." - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

3 çocuk, sabah saat erken saatlerde çöken tavanın altında kaldı
ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü Kar yağışının altında havuzun keyfini çıkarıyorlar Pul biberle gizlenen eroini narkotik köpeği buldu

Son Dakika Haberleri
13:47 Yoldan çıkan tır evin bahçesine uçtu - Son Dakika Haber
13:45 Rusya Devlet Başkanı Putin, Polonya'ya neden kızgın? - Son Dakika Haber
13:44 Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı - Son Dakika Haber
13:42 Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'a taziye mesajı - Son Dakika Haber
13:39 Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor - Son Dakika Haber
13:39 Eski belediye başkanına hapis cezası - Son Dakika Haber
13:23 Pul biberle gizlenen eroini narkotik köpeği buldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 14:01:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Afyonkarahisar'lı vatandaşları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]