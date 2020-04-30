Akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu - Son Dakika

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikmiş caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Edirne 'de akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu.

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