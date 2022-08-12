İstanbul'da dolunay güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da dolunay güzel görüntüler oluşturdu

12.08.2022 23:55

Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay Çamlıca Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay Çamlıca Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

YORUMLAR
500
Tepebaşı Belediyesi'nin Kent Genelinde Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor Tepebaşı Belediyesi'nin Kent Genelinde Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: AA

Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da dolunay güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
21:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
21:21 Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü
21:14 Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var
21:11 Bakan Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi
21:10 Donald Trump'ın malikanesi basan FBI'ın nükleer silahlarla ilgili gizli belgeler aradığı öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 23:56:00. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da dolunay güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement