Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

Erdek ilçesi kırsal Ocaklar Mahallesi'nde 25 Kasım Perşembe günü meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Aysun Verim (47) ile Ahmet Verim (48) çifti, iddiaya göre akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Ahmet Verim'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAK İÇKİ İDDİASI

Ambulansla, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Aysun Verim dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmet Verim'in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken; Verim çiftinin akşam yemeğinde kaçak olarak üretilen içki içtikleri iddia edildi.

ZEHİRLENMEYE BAĞLI HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

2 kız çocuğu annesi Aysun Verim'in dün hayatını kaybettiği olay sonrası Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça zehirlenmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edilen Aysun Verim'in cenazesi, kesin ölüm raporu için Balıkesir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.