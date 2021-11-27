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Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı

27.11.2021 19:57
Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı

Balıkesir'de akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çift hastaneye kaldırıldı, 47 yaşındaki Aysun Verim tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çiftin yemek sırasında kaçak olarak üretilen içki içtikleri öne sürülürken, soruşturma sonucunda da ölüm nedeninin zehirlenmeye bağlı olduğu tespit edildi. Durumu ağır olan eşinin tedavisi ise sürüyor.

Erdek ilçesi kırsal Ocaklar Mahallesi'nde 25 Kasım Perşembe günü meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Aysun Verim (47) ile Ahmet Verim (48) çifti, iddiaya göre akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Ahmet Verim'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAK İÇKİ İDDİASI

Ambulansla, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Aysun Verim dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmet Verim'in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken; Verim çiftinin akşam yemeğinde kaçak olarak üretilen içki içtikleri iddia edildi.

Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı

ZEHİRLENMEYE BAĞLI HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

2 kız çocuğu annesi Aysun Verim'in dün hayatını kaybettiği olay sonrası Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça zehirlenmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edilen Aysun Verim'in cenazesi, kesin ölüm raporu için Balıkesir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı

Balıkesir, 112 Acil, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı - Son Dakika


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