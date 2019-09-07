Son Dakika Haberleri: Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği Kanlıkavak Parkı'nda sürüyor
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Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği Kanlıkavak Parkı'nda sürüyor

35 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi'nin mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için düzenlediği "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği, Osmangazi Mahallesi'ndeki Kanlıkavak Parkı'nda devam etti.

Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği Kanlıkavak Parkı'nda sürüyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi'nin mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için düzenlediği "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği, Osmangazi Mahallesi'ndeki Kanlıkavak Parkı'nda devam etti.


Konserden, film gösterimi ve dans gösterisine birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 7 Eylül Cumartesi günü 20.30'da Erenköy Mahallesi Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi'nde gerçekleştirilecek konser ile devam edecek. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleştirilen film gösterimi ile devam etti. Çekimleri Odunpazarı'nda yapılan "Cenaze İşleri" adlı filmin gösteriminin yapıldığı etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgin gösterdi. Vatandaşların açık havada film izleme keyfini doyasıya yaşadığı etkinlikte Odunpazarı Belediyesi, patlamış mısır ve gazoz ikram etti.


YKSM Müzik Topluluğu etkinliğe katılacak


7 Eylül Cumartesi Günü Erenköy Mahallesi'nde bulunan Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi'nde saat 20.30'da YKSM Müzik Topluluğu Konseri ile devam edecek. Akşamlar Birlikte Güzel Etkinlikleri kapsamında 13 Eylül Cuma Günü Gündoğdu Mahallesi Ersin Çakal Parkı'nda, 14 Eylül Cumartesi Günü ise Emek Mahallesi Amigo Orhan Halk Merkezi'nin yanında bulunan Baştürk Parkı'nda saat 20.30'da YKSM Müzik Topluluğu Konseri düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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