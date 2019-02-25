Son Dakika Haberleri: Akşamları Yüzüm Asıksa Facebook'a Bakıyorum'

Akşamları Yüzüm Asıksa Facebook'a Bakıyorum'

35 dakika önce

EŞİ Elke Büdenbender ile birlikte Halle'ye giden Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff ile Halle kentinin bağımsız Belediye Başkanı Bernd Wiegand karşıladı.

Akşamları Yüzüm Asıksa Facebook'a Bakıyorum', System.String[]
EŞİ Elke Büdenbender ile birlikte Halle'ye giden Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff ile Halle kentinin bağımsız Belediye Başkanı Bernd Wiegand karşıladı. Steinmeier, bir süre Başbakan Haseloff ve Belediye Başkanı Wiegand ile görüştü. Belediye Başkanı Wiegan, Elke Büdenbender'e bir buket çiçek verirken, Steinmeier'e de kentte bulunan bir fabrikada üretilen bir paket çikolata hediye etti. Cumhurbaşkanı çikolataları alırken eşi Büdenbender'e, "Dönüşte yolda yiyecek bir şeyimiz var" dedi. Başbakan ve belediye başkanıyla görüştükten sonra vatandaşlarla bir araya gelen Steinmeier'in karşılıklı sohbet şeklinde geçen görüşmesinde öğrenciler de yer aldı. Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, geçen yıldan beri Almanya'da tartışma kültürünü biraz olsun değiştirdiğini belirterek, "Akşamları yüzüm asık ise Facebook'a bakıyorum" dedi. Sosyal medya hesaplarında olduğu gibi politikada da tartışmaların kavga şeklinde geçtiğini belirten Steinmeier, "Tartışmalar biri diğerinin görüşüne saygı duyduğu zaman yapılmalı. Bir kişinin sadece kendi düşüncesinin doğru olduğu duygusundan kurtulmalıyız" uyarısında bulundu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:15 

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