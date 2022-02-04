Aksan Kozmetik ürünleri, Düzey Pazarlama iş birliğiyle tüm Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika

95 ülkeye kişisel bakım ürünü ihraç eden Aksan Kozmetik, DeepFresh ve Savon de Royal ürünlerinin Türkiye genelindeki tüm zincir ve yerel marketlerde yer alabilmesi amacıyla hızlı tüketim ürünleri sektörünün önemli satış ve dağıtım şirketlerinden Düzey Pazarlama ile iş birliği gerçekleştirdi.

Söz konusu iş birliği, Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, Düzey Pazarlama Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu, Aksan Kozmetik Genel Müdürü Servet Gerz ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle, duyuruldu.

İş birliği kapsamında, portföyünde gıda ürünlerini bulunduran Düzey Pazarlama, Aksan Kozmetik ürünlerinin dağıtım operasyonunu üstlenerek gıda dışı kategoriye geri dönüyor.

Tören öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, firma olarak ihracatta çok güçlü olduklarını ve salgınla birlikte iç pazara da yöneldiklerini belirterek, "Ürünlerimiz yurtdışında olduğu gibi, iç pazarda da çok beğenildi. Bu ürünlerin dağıtımını ve penetrasyonunu daha yoğun yapmak için bugün Düzey Pazarlama ile birlikte bir iş birliğine imza atıyoruz bugün Türkiye iç pazarında markalarımızı biz üreteceğiz. Kendileri dağıtımını yapacak." ifadesini kullandı.

Kutanoğlu, Aksan Kozmetik'in 2008 yılında İstanbul'da kurduklarını belirterek, "Küçük bir kapasiteyle, az bir personelle, 40 kişiyle üretime başladık. 2008 yılından bugüne kadar 400 personele çıktık ve bu 400 kişiyle dünyanın 95 ülkesine ihracat yapan bir firma konumuna geldik." dedi.

Şirketin, dünyanın bazı ülkelerinde pazar lideri olduğuna dikkati çeken Kutanoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dünyada belli ülkelerde pazar liderleriyiz. Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Latin Amerika'da ve Amerika'da ciddi anlamda yoğun olduğumuz bölgeler var. Biz kendi ülkemizde, raflarımızda, yani vatanımızda da, markamızı üst pozisyonlara, üst konumlara, yani lider ve öncü marka pozisyonuna getirmek istiyoruz. Tek başına yapılabilir miydi? Yapılabilirdi ama 5 yıla alacağınız bir yolu iyi bir partnerle 2 yılda da alabilirsiniz. Yani Düzey Pazarlama'yla, ciro olarak baktığınızda 2022 hedefimiz yüzde 100 büyümek.Penetrasyon olarak baktığınızda 81 ilde ve ilçede hipermarketten bakkala kadar raflarda olabilmek.Bu tek başımıza çok hızlı, çok çabuk yapabileceğimiz bir şey değildi.

Bu yüzden biz doğru bir seçim yaptığımızı düşünüyoruz.Düzey pazarlama 50 yıla yakın bir süredir yaptığı işte, hem lider hem de çok güçlü bir pozisyonda. Düzey Pazarlama'yla beraber bu yola çıkmamız bizi çok mutlu ediyor ve çok gurur veriyor. Pazarda lider marka olmayı ümit ediyoruz. Yani yurt dışında elde ettiğimiz başarıyı, yurt Türkiye'de de yakalamak istiyoruz. Çünkü ürünlerimize çok güveniyoruz. Yaptığımız ürünler hem inovatif hem kalite olarak çok üst düzeyde bu kaliteyi halkımızla buluşturmak istiyoruz."

"Aksan iş birliğiyle gıda dışı kategorisine geri dönüyoruz"

Düzey Pazarlama Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ise imza töreninde yaptığı konuşmada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirketimizin sahip olduğu 47 yıllık geçmiş ile hem gıda hem de gıda dışı kategorilerde şimdiye kadar tüm Türkiye'ye hizmet verdik. Uzun zamandır yalnızca gıda sektöründen yana yaptığımız tercihimizi yeniden gıda dışı ürünler kategorisine de taşıma kararı alarak Aksan Kozmetik ile işbirliğine imza attık. Aksan Kozmetik'in ulusal ve uluslararası alandaki gücü, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile Düzey Pazarlama'nın sektördeki tecrübesi, dağıtım gücü ve sağlam altyapısı birleştiğinde DeepFresh ve Savon de Royal markalarını liderliğe taşıyacağız."

Kişisel bakım ürünlerinin önemli markası Aksan Kozmetik

Aksan Kozmetik, 2008 yılında DeepFresh markası ile ıslak mendil sektöründe kaliteli, yenilikçi ve tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda ürünler geliştiren uluslararası bir güç olma hedefi ile İstanbul'da kuruldu. İlerleyen yıllarda Comfort Love, Ultra Fresh, Happy Kinder, Savon de Royal, Savon de Luxe ve Bebe Royal markaları ile sektöründe uluslararası bir güç haline geldi. Aksan Kozmetik, İstanbul Hadımköy'de 30 bin metrekare alana sahip entegre üretim tesisinde, uluslararası BRC CP ve IFS HPC Tüketici Ürünleri Standartları, ISO 22716 GMP, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO ve GMP kalite standartlarında kozmetik, kişisel bakım, bebek bakım ürünleri, hijyen ürünleri, ev temizlik ürünleri ve ıslak mendil üretiyor.

Düzey Pazarlama, önemli markaları 47 yıllık güvenle tüketiciye ulaştırıyor

Düzey Pazarlama, 1 ana depo, İstanbul (Asya ve Avrupa), Ankara, Antalya, İzmir'de 5 bölge deposu, Diyarbakır'da 1 adet hibrit satış bölgesi, 60 alt distribütörü ve 200 mobil bayisinden oluşan dağıtım ağı ile Türkiye'nin her yerinde yıllık 150 bin satış noktasına ulaşıyor. Düzey Pazarlama, kurulduğu günden bu yana yerli ve uluslararası birçok markanın satış ve dağıtım faaliyetlerini üstlenerek Dardanel, Ferrero, Maret, MixMey, Pastavilla, Pringles, Sek, Tat, Upfield ve Züber gibi sektöründe önemli markaları tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor.