AKSARAY 1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AKSARAY 1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika

AKSARAY 1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

7 saat önce

1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktıAKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişininde yaralandı otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişininde yaralandı otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, 07 Mart Cuma günü saat 23.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kırşehir yolu sanayi kavşağında meydana geldi. Kaan Koça (21) yönetimdeki 40 AD 940 otomobil, sanayiden çıktığı sırada Tacettin Can Özkula (20) yönetimdeki 68 FS 813 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kaan Koça kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tacettin Can Özkula ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

AKSARAY 1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyada koronavirüse kaç kişi yakalandı? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte tüm ayrıntılarıyla canlı koronavirüs haritası
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor

Son Dakika Haberleri
18:32 Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri
18:32 ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 2
18:32 AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU
18:32 SPOR Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken Bizim için tarihi bir maç
18:32 AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:33:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AKSARAY 1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]