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AKSARAY 15 dakika içinde bisikleti çalındı

1 saat önce

15 dakika içinde bisikleti çalındıAksaray'da kuruyemişçide çalışan Mehmet Karaketir (25), sabah iş yerinin arkasına bıraktığı bisikletini 15 dakika sonra yerinde göremeyince çalındığını fark etti.

15 dakika içinde bisikleti çalındı
Aksaray'da kuruyemişçide çalışan Mehmet Karaketir (25), sabah iş yerinin arkasına bıraktığı bisikletini 15 dakika sonra yerinde göremeyince çalındığını fark etti. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Olay, Taşpazar Mahallesi'nde kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Bisikletiyle iş yerine gelen Mehmet Karaketir, bisikleti dükkanın arkasına kilitlemeden bıraktı. 15 dakika sonra dükkandan geri çıktığında bisikletinin olmadığını fark etti. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde yaklaşık bin 200 lira değerindeki bisikletinin çalındığını gördü. Güvenlik kamera kayıtlarında ise bir kişi, bisikleti fark edince bir süre etrafı gözetliyor, kimsenin olmadığını fark edince de hızla alıp uzaklaşıyor.
Polis, şikayet üzerine bisikletin bulunması için çalışma başlattı. Bisikleti çalınan Mehmet Karaketir, Sabah iş yerini açmak için geldiğimde bisikletimi arka tarafa bıraktım. Daha sonra çalındığı fark ettim. Kamera kayıtlarının da çalınma anı var. Polis ekipleri geldi, görüntüleri alıp inceleme başlattı. Sonucu bekleyeceğiz. Bisikletimi 1200 liraya almıştım. Bisikletimi çalan kişi kendimi biliyordur. Bisikletimi getirsin. Şikayetçi olmayacağım. dedi.
AKSARAY 15 dakika içinde bisikleti çalındı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:33 Kaynak: DHA
Aksaray, Sabah, Güncel
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