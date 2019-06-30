Son Dakika Haberleri: AKSARAY 2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİLER KURTARILDI
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AKSARAY 2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİLER KURTARILDI

49 dakika önce

AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fatih Mahallesi'nde boş su kuyusundan kedi sesi duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aparatla yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kediler Aksaray Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.
AKSARAY 2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİLER KURTARILDI
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:25 Kaynak: DHA
Fatih Mahallesi, İtfaiye, Aksaray, Güncel
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