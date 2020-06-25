AKSARAY 3 metre yükseklikteki iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı - Son Dakika

Olay, saat 16.30 sıralarında, Gülağaç ilçesinde 4 katlı inşaatta meydana geldi. Binanın dış cephe sıvasını işçi Mehmet Çetin, yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybedip düştü. Yaralaan Çetin, mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Çetin'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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