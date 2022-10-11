Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma restorandaki şahsın üzerinde uzi silah ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma restorandaki şahsın üzerinde uzi silah ele geçirdi

11.10.2022 14:13

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da jandarma restorandaki şahsın üzerinde uzi silah ele geçirdi Aksaray'da bir restorana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada uzi hafif makineli kurusıkı silah ele geçiril.

Aksaray'da jandarma restorandaki şahsın üzerinde uzi silah ele geçirdi

AKSARAY - Aksaray'da bir restorana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada uzi hafif makineli kurusıkı silah ele geçiril.

Operasyon, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesinde bir restorana yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri restoranda bir şahsın üzerinde silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Gece yarısı operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, restorana gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın üzerinden uzi hafif makineli kurusıkı silah ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma restorandaki şahsın üzerinde uzi silah ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma restorandaki şahsın üzerinde uzi silah ele geçirdi - Son Dakika
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