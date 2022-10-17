Aksaray haber | Aksaray'da otobüsten kaçan sınır dışı mülteci emniyet ve jandarmayı alarma geçirdi - Son Dakika
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Aksaray haber | Aksaray'da otobüsten kaçan sınır dışı mülteci emniyet ve jandarmayı alarma geçirdi

17.10.2022 01:17

Edinilen Aksaray haberine göre Aksaray'da otobüsten kaçan sınır dışı mülteci emniyet ve jandarmayı alarma geçirdi Otobüsten kaçan sınır dışı mülteci operasyonla yakalandı Sınır dışı edilen yabancı uyruklu şahısları taşıyan otobüsten kaçan 1 mülteci, Aksaray emniyetini ve jandarmasını alarma geçirdi.

Aksaray'da otobüsten kaçan sınır dışı mülteci emniyet ve jandarmayı alarma geçirdi

Otobüsten kaçan sınır dışı mülteci operasyonla yakalandı

AKSARAY - Sınır dışı edilen yabancı uyruklu şahısları taşıyan otobüsten kaçan 1 mülteci, Aksaray emniyetini ve jandarmasını alarma geçirdi. Hareketli dakikaların yaşandığı kentte bir fabrikaya girerek saklanan şahıs polis ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Olay, Aksaray - Konya Kara Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve sınır dışı edilen yaklaşık 60 mültecinin bulunduğu 2 otobüs, jandarma eşliğinde Muğla'dan Ağrı Doğubayazıt'a gitmek üzere yola çıktı. Gece Aksaray'a gelen otobüslerden birinde bulunan İran uyruklu Yousef Darvıshı mola için duran otobüsten inerek kaçtı. Şahsın kaçması üzerine otobüste bulunan jandarma ekipleri şahsın peşine düşerken, durum Aksaray emniyeti ve jandarmasına bildirildi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri alarma geçti. Harekete geçen Aksaray emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın kaçtığı bölgeyi abluka altına aldı. Şahsın bir fabrikaya girip saklandığını belirleyen ekipler fabrikanın dört bir yanını kuşattı. Kaçan şahıs kısa süre içerisinde saklandığı fabrikada operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ve jandarma eşliğinde Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen şahıs buradaki sağlık kontrollerinin ardından tekrar otobüse bindirildi. Otobüsler Ağrı Doğubayazıt'a gitmek üzere yola çıktı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray haber | Aksaray'da otobüsten kaçan sınır dışı mülteci emniyet ve jandarmayı alarma geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray haber | Aksaray'da otobüsten kaçan sınır dışı mülteci emniyet ve jandarmayı alarma geçirdi - Son Dakika
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